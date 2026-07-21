Allerta meteo 21 luglio | temporali su sei regioni ecco quali

Da scuolalink.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 luglio 2026, sei regioni del centro e del nord Italia sono interessate da allerte meteo. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione sulle Marche e una gialla su cinque altre regioni. Sono previsti temporali su diverse aree, con condizioni di maltempo che sostituiscono il caldo dei giorni precedenti. La situazione interessa principalmente le zone centrali e settentrionali del paese. Nessuna informazione è stata diffusa su eventuali danni o interventi specifici.

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Il caldo lascia spazio al maltempo. Per martedì 21 luglio 2026 la Protezione civile ha diffuso una allerta meteo arancione sulle Marche e una allerta gialla su altre cinque regioni del centro nord. Aria più fresca in arrivo da nord porterà temporali intensi, rovesci improvvisi e un calo delle temperature. Le zone adriatiche restano le più esposte ai fenomeni forti.Allerta meteo arancione e gialla: le regioni interessateIl Dipartimento nazionale della Protezione civile ha classificato il rischio in due livelli distinti. Ecco il quadro della giornata:allerta arancione per temporali sui settori costieri delle Marche;allerta gialla sui restanti settori marchigiani e su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e provincia di Trento;allerta gialla anche su alcune aree di Toscana e Abruzzo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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