Allerta meteo gialla martedì 7 luglio 2026 | temporali su cinque regioni del Centro-Sud

Da scuolalink.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per martedì 7 luglio 2026 è prevista un'allerta meteo gialla per temporali pomeridiani in cinque regioni del Centro-Sud. Il maltempo interesserà principalmente aree interne e costiere, con possibili rovesci e fulmini. La Protezione Civile ha emesso l'avviso, invitando alla prudenza. Non si segnalano al momento danni o situazioni di emergenza. La situazione sarà monitorata durante la giornata.

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Torna il maltempo su alcune aree del Paese. Per martedì 7 luglio 2026 è stata diramata una nuova allerta meteo gialla per temporali pomeridiani. La Protezione Civile, nel bollettino di criticità, ha segnalato un rischio di ordinaria criticità su cinque regioni del Centro-Sud, dove le piogge improvvise potranno alternarsi al gran caldo portato dall'alta pressione.Allerta meteo gialla: le regioni interessateL'allerta meteo gialla riguarda gran parte dell'Abruzzo, del Molise e diversi settori di Lazio e Calabria. Il bollettino include anche la Basilicata. Ecco le zone con criticità valutata dalla Protezione Civile:rischio idraulico in Calabria, sui versanti jonico e tirrenico;rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise;rischio idrogeologico su Abruzzo e Calabria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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