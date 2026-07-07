Per martedì 7 luglio 2026 è prevista un'allerta meteo gialla per temporali pomeridiani in cinque regioni del Centro-Sud. Il maltempo interesserà principalmente aree interne e costiere, con possibili rovesci e fulmini. La Protezione Civile ha emesso l'avviso, invitando alla prudenza. Non si segnalano al momento danni o situazioni di emergenza. La situazione sarà monitorata durante la giornata.

Torna il maltempo su alcune aree del Paese. Per martedì 7 luglio 2026 è stata diramata una nuova allerta meteo gialla per temporali pomeridiani. La Protezione Civile, nel bollettino di criticità, ha segnalato un rischio di ordinaria criticità su cinque regioni del Centro-Sud, dove le piogge improvvise potranno alternarsi al gran caldo portato dall'alta pressione.Allerta meteo gialla: le regioni interessateL'allerta meteo gialla riguarda gran parte dell'Abruzzo, del Molise e diversi settori di Lazio e Calabria. Il bollettino include anche la Basilicata. Ecco le zone con criticità valutata dalla Protezione Civile:rischio idraulico in Calabria, sui versanti jonico e tirrenico;rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e Molise;rischio idrogeologico su Abruzzo e Calabria. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Allerta meteo gialla martedì 7 luglio 2026: temporali su cinque regioni del Centro-Sud

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