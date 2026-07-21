Allegri salta gli allenamenti del Napoli rinviata anche la presentazione ai tifosi | cambia il programma

Notizia in breve

Massimiliano Allegri non ha partecipato alle due sessioni di allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro a causa di un leggero stato influenzale. La presentazione ufficiale dell'allenatore e del suo staff, inizialmente programmata per la sera, è stata rinviata. La squadra ha proseguito gli allenamenti senza di lui, mentre l'evento pubblico è stato posticipato.