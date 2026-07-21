Paola Perego ha annunciato di aver accettato di partecipare a un nuovo programma televisivo, confermando la sua presenza in un progetto in fase di sviluppo. Dopo quarant’anni di carriera, l’attrice e conduttrice ha deciso di tornare in tv, senza specificare dettagli sulla natura del format. La notizia è stata comunicata attraverso un’intervista, in cui ha dichiarato di aver detto sì dopo aver riflettuto a lungo.

Quarant’anni di televisione significano attraversare epoche, format e cambiamenti profondi del piccolo schermo, riuscendo ogni volta a reinventarsi senza perdere la propria identità. Per alcuni volti storici della tv italiana come Paola Perego il segreto del successo è stato proprio quello di mettersi continuamente in gioco, accettando nuove sfide anche quando la carriera sembrava aver già regalato tutto ciò che si poteva desiderare. Dopo aver costruito un percorso ricco di programmi di successo e aver conquistato la fiducia del pubblico, c’è chi oggi guarda al futuro con uno spirito diverso rispetto al passato. L’obiettivo non è più dimostrare qualcosa, ma scegliere soltanto i progetti che divertono davvero, affrontandoli con leggerezza e senza il peso delle aspettative. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Alla fine ho detto sì”. Bomba Paola Perego: dritta nel programma Rai

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