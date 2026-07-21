Una ciclista stava percorrendo via Raspona, una strada provinciale, in direzione del centro di Alfonsine, quando è stata investita alle spalle da un’auto a pochi metri dall’ingresso di un’area di carico e scarico. La vettura ha travolto la ciclista mentre si trovava in bici. La polizia locale sta indagando sulle cause dell’incidente.

In sella alla propria bicicletta stava percorrendo via Raspona (strada provinciale 15) diretta al centro di Alfonsine. Giunta ad alcune decine di metri dalla strada che conduce al punto ‘carico-scarico’ della Fruttagel, per cause al vaglio del nucleo infortunistica della polizia locale della Bassa Romagna, è stata travolta alle spalle da un’auto. In seguito al violento impatto la ciclista, una 76enne del posto, è caduta a terra riportando traumi e ferite ed è stata trasportata in elicottero al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’incidente si è verificato ieri intorno alle 7.45. Come era solita fare praticamente ogni giorno, la 76enne si stava dirigendo verso il centro della cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alfonsine, ciclista travolta da un’auto

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