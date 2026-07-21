Il Tribunale civile di Milano ha condannato Rcs, il direttore del Corriere della Sera e due giornaliste a risarcire un professore per un articolo pubblicato il 5 giugno 2022. La sentenza stabilisce che il pezzo è stato diffamatorio nei confronti del docente, che non è un sostenitore di Putin. La cifra esatta del risarcimento non è stata resa nota.

Il professor Orsini non è un putiniano. A stabilirlo è stato il Tribunale civile di Milano che ha condannato Rcs, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e le giornaliste Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini a risarcire il professor Alessandro Orsini per un articolo pubblicato il 5 giugno 2022, ritenuto diffamatorio. La sentenza dispone un risarcimento di 27.500 euro, oltre a 5 mila euro per le spese processuali. A rivelarlo è il Fatto Quotidiano. L'articolo, intitolato "Influencer e opinionisti. Ecco i putiniani d'Italia ", descriveva una presunta rete di opinionisti e influencer filorussi che, secondo il quotidiano, sarebbe stata oggetto di un'indagine del Copasir e dei servizi di intelligence. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alessandro Orsini, clamorosa stangata: "Corriere" condannato, quanto incassa il prof

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