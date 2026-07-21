Negli ultimi giorni, la polizia ha effettuato controlli nelle zone della movida estiva tra Patti, Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando. Durante le operazioni sono stati trovati minori di 16 anni che consumavano alcol. Inoltre, un locale è stato scoperto con un numero di clienti superiore al doppio di quello consentito. Le verifiche sono state eseguite per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di legge.

Controlli della Polizia di Stato nei luoghi della movida estiva del versante tirrenico messinese. Negli ultimi giorni le verifiche hanno interessato i comprensori di Patti, Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando: il bilancio comprende sanzioni per migliaia di euro, diversi titolari deferiti all'Autorità Giudiziaria, la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni e un locale sorpreso con oltre il doppio degli avventori consentiti. Alle operazioni hanno preso parte i poliziotti dei rispettivi commissariati di pubblica sicurezza, insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con l'ausilio tecnico dei Vigili del Fuoco, del Sian (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e dell'Arpa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Alcol a minori di 16 anni e un locale con oltre il doppio dei clienti consentiti: controlli tra Patti, Sant'Agata e Capo d'Orlando

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New Horrific Report Details How 250,000 White British Girls Were Trafficked By Pakistani Gangs

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