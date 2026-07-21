Alcol a minori di 16 anni e un locale con oltre il doppio dei clienti consentiti | controlli tra Patti Sant' Agata e Capo d' Orlando

Da gazzettadelsud.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi giorni, la polizia ha effettuato controlli nelle zone della movida estiva tra Patti, Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando. Durante le operazioni sono stati trovati minori di 16 anni che consumavano alcol. Inoltre, un locale è stato scoperto con un numero di clienti superiore al doppio di quello consentito. Le verifiche sono state eseguite per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Controlli della Polizia di Stato nei luoghi della movida estiva del versante tirrenico messinese. Negli ultimi giorni le verifiche hanno interessato i comprensori di Patti, Sant'Agata di Militello e Capo d'Orlando: il bilancio comprende sanzioni per migliaia di euro, diversi titolari deferiti all'Autorità Giudiziaria, la somministrazione di alcolici a minori di 16 anni e un locale sorpreso con oltre il doppio degli avventori consentiti. Alle operazioni hanno preso parte i poliziotti dei rispettivi commissariati di pubblica sicurezza, insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, con l'ausilio tecnico dei Vigili del Fuoco, del Sian (Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e dell'Arpa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

alcol a minori di 16 anni e un locale con oltre il doppio dei clienti consentiti controlli tra patti sant agata e capo d orlando
© Gazzettadelsud.it - Alcol a minori di 16 anni e un locale con oltre il doppio dei clienti consentiti: controlli tra Patti, Sant'Agata e Capo d'Orlando
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

New Horrific Report Details How 250,000 White British Girls Were Trafficked By Pakistani Gangs

Video New Horrific Report Details How 250,000 White British Girls Were Trafficked By Pakistani Gangs

Notizie e thread social correlati

Servivano alcol a minori di 16 anni, sospeso per 10 giorni un locale in via Garibaldi a CataniaUn locale in via Garibaldi a Catania è stato sottoposto a sequestro temporaneo per 10 giorni.

Sant’Agata dei Goti: lista cambia nome per evitare il doppio simboloA Sant’Agata dei Goti la lista ha deciso di cambiare nome per evitare il doppio simbolo elettorale.

sant agata alcol a minori diAlcol a minori di 16 anni e un locale con oltre il doppio dei clienti consentiti: controlli tra Patti, Sant'Agata e Capo d'OrlandoControlli della Polizia di Stato nei luoghi della movida estiva del versante tirrenico messinese. Negli ultimi giorni le verifiche hanno interessato i comprensori di Patti, Sant'Agata di Militello e C ... msn.com

sant agata alcol a minori diNorme igieniche violate, alcol a minori e personale irregolare: multe a diversi localiQuasi 15mila euro di sanzioni a due attività per alcune irregolarità, tra cui mancanza di controlli tesi al contrasto di animali infestanti. Controllati lidi e discoteche da Tempostretto.it ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web