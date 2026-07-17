Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo nel torneo di Cincinnati, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. L’atleta ha subito un infortunio al polso, che ha richiesto un periodo di recupero. Un ex tennista ha commentato che, nonostante le difficoltà, Alcaraz potrebbe ritrovare presto il suo livello migliore. La ripresa del giocatore è oggetto di molte domande tra gli appassionati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua partecipazione.

Una delle domande che maggiormente si ripetono nel circuito in quest’ultimo periodo è quella relativa al ritorno di Carlos Alcaraz in campo. La notizia del possibile rientro nel torneo di Cincinnati sembra indicare l’approssimarsi del ritorno alla normalità per il fuoriclasse spagnolo, anche se mancano ancora annunci ufficiali. Richard Krajicek, intervistato da Tennis365, ha spiegato di non essere preoccupato che Alcaraz possa tornare al suo massimo livello dopo l’infortunio. Sulle necessità di procedere con un recupero graduale: “Non sono state diffuse molte informazioni. Gli infortuni al polso o al gomito sono molto più difficili da affrontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Krajicek: “L’infortunio al polso è difficile da affrontare, ma Alcaraz ritroverà il suo miglior livello”

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