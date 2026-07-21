La 24ª edizione di Ferentino Acustica Festival si svolge a Ferentino dal 23 al 26 luglio, con la direzione artistica di Giovanni Pelosi. Tra gli ospiti previsti figura il cantautore Edoardo De Angelis. La manifestazione è dedicata alla chitarra acustica e alla canzone d’autore, attirando appassionati e artisti del settore. L’evento si svolge in diverse location della città, offrendo concerti e performance musicali durante tutto il fine settimana.

FERENTINO (FR) – Sarà il cantautore Edoardo De Angelis uno degli ospiti più attesi della 24ª edizione di Ferentino Acustica Festival, la storica rassegna dedicata alla chitarra acustica e alla canzone d’autore in programma a Ferentino (Frosinone) da giovedì 23 a domenica 26 luglio sotto la direzione artistica di Giovanni Pelosi. L’appuntamento con il cantautore romano è fissato per venerdì 24 luglio, alle ore 18, nella Sala della Pace di Palazzo Consolare, dove sarà presentato il nuovo album “Ulisse al confine del tempo” (A.C. Culturarti Il Cantautore Necessario Azzurra Music, 2026), una delle opere più significative della sua recente produzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Al via la 24ª edizione di Ferentino Acustica Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ischia Global: un grande tributo a Gino Paoli e Ornella Vanoni per la 24ª edizione del festivalIl 15 luglio a Casamicciola Terme si è svolta la 24ª edizione di Ischia Global, dedicata a un omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni.

L’Olympiacos vince la 24ª edizione del Memorial CandelariL’Olympiacos ha vinto la 24ª edizione del Memorial Stefano Candelari, torneo di basket che si è svolto durante tutto il mese di giugno.

Al via la 24ª edizione di Ferentino Acustica Festival, primo ospite Edoardo De AngelisFerentino (Frosinone) - Al via il Ferentino Acustica Festival - Edoardo De Angelis presenta in nuovo album Ulisse al confine del tempo. La storica rassegna dedicata alla chitarra acustica e alla can ... newtuscia.it

Al via la 24ª edizione di Ferentino Acustica FestivalFERENTINO (FR) - Sarà il cantautore Edoardo De Angelis uno degli ospiti più attesi della 24ª edizione di Ferentino Acustica Festival, la storica rassegna ... lopinionista.it