al punk rock raduno un pubblico per tutti al lavoro sul decennale

Al Punk Rock Raduno di Bergamo si è conclusa la nona edizione, con un pubblico vario e numeroso. L'evento si svolge ogni anno, portando sul palco band e artisti legati alla scena punk. Ora si lavora già per il decennale, previsto per il prossimo anno, con l’obiettivo di mantenere la partecipazione di pubblico di tutte le età. La manifestazione si svolge in un contesto di musica e socializzazione.

La musica può ancora costruire comunità, al di là delle adunate commerciali, oceaniche che siano? Sì, e una delle dimostrazioni arriva dal «Punk Rock Raduno» di Bergamo che, archiviata la nona edizione, si appresta l’anno prossimo a celebrare il decennale. Un festival diffuso in tutta la città, completamente gratuito, con 50 tra gruppi e artisti provenienti da tutto il mondo, e con diversi workshop, incontri, mercatini del disco e d’alto, attività pensate per le famiglie; quest’anno con la novità di un concerto d’accoglienza all’aeroporto. Dal 16 al 19, con il prologo aeroportuale del 15, la città è stata pacificamente conquistata da ritmi urbani mai sopiti e da quei figli dell’underground che ancora oggi sono fedeli allo slogan «Do It Yourself». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Dwarves live @ Punk Rock Raduno 2026 Bergamo Edonè

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