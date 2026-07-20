Durante il Punk Rock Raduno, l’Edonè e altri spazi cittadini sono stati invasi da appassionati e band provenienti da diversi paesi. Il festival, ormai consolidato, si svolge ogni anno attirando un pubblico sempre più numeroso e variegato. La musica ha riunito giovani e veterani del genere, creando un’atmosfera di condivisione tra i partecipanti. La manifestazione si è svolta in ambienti chiusi e all’aperto, con concerti e incontri tra i presenti.

L’INTERVISTA. All’Edonè e in altri spazi della città è andato in scena il festival indipendente che richiama fan e gruppi da tutto il mondo. Ormai il festival è una tradizione consolidata e ogni anno la partecipazione è sempre più ampia e variegata. Il Punk Rock Raduno sta diventando un appuntamento di riferimento per l’estate cittadina. Quattro giorni di musica e non solo all’Edoné ma anche in altri luoghi della città, migliaia di persone che si incontrano solo per stare insieme e ascoltare musica. La particolarità del Festival è che chi lo scopre anche se non ascolta il Punk ne rimane conquistato per la «sincerità» e per l’atmosfera che si respira, un clima di festa dove tutti sono accolti e nessuno si sente o appare fuori posto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Punk Rock Raduno, quando la musica fa sentire tutti a «casa»

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V/A - Punk Rock Raduno, Vol. 9 (2026)

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