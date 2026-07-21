Akira Yamaguchi è il nuovo marketing director di Jti Italia

Da luglio 2026, Akira Yamaguchi è diventato il nuovo marketing director di Jti Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel Gruppo, ha lavorato in ambiti come vendite, marketing, innovazione e sviluppo prodotto. La sua carriera si è sviluppata anche a livello internazionale, portando competenze multidisciplinari all’interno della divisione italiana dell’azienda.

Il manager ha assunto l’incarico a partire da luglio 2026, portando nella divisione italiana oltre vent’anni di esperienza maturata all’interno del Gruppo e un percorso professionale internazionale sviluppato nelle aree Sales, Marketing, Innovazione e Sviluppo Prodotto. «Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso in JTI Italia, un mercato dinamico e strategicamente importante per il Gruppo», ha dichiarato Akira Yamaguchi. «In una fase di continua evoluzione del mercato, il marketing svolge un ruolo fondamentale nel promuovere l’innovazione, rafforzare le competenze dell’organizzazione e sostenere una crescita sostenibile del business. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Chroniques dun Japon merveilleux, Akira Yamaguchi - Éditions de la Cerise

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