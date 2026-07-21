Agenti sotto assedio | ogni giorno 10 feriti

Nel 2024, 3.751 agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri pubblici, senza includere altri corpi di sicurezza. Il numero rappresenta un incremento del 9% rispetto a due anni prima. Durante i cortei del 2025, gli incidenti di piazza sono aumentati del 53%, secondo i dati forniti dal ministero dell’interno. Ogni giorno, circa 10 agenti finiscono feriti in situazioni di tensione.

Nel 2024 ben 3.751 poliziotti (senza contare gli altri corpi) hanno avuto la peggio negli scontri. Un dato in crescita (+9% in due anni). E addirittura durante i cortei del 2025, secondo il Viminale, gli incidenti di piazza sono aumentati del 53%. Ogni giorno, secondo i report del Sindacato autonomo di polizia (Sap), sono una decina gli uomini e le donne della polizia di Stato che rimangono feriti durante le attività operative di controllo del territorio. I dati, raccolti dal sindacato con grande cura, negli ultimi anni sono chiari: nel 2022 sono stati feriti, durante attività operative ben 3.398 agenti, nel 2023 il numero è salito a 3.315 e nel 2024 a 3. 🔗 Leggi su Laverita.info

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