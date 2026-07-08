Brianza sotto l’assedio dei ladri Undici furti in casa al giorno

Nel 2025, in Brianza sono stati registrati quasi 4.000 furti in abitazione, con una media di 11 episodi al giorno. La provincia di Monza ha registrato 3.961 furti, risultando la terza in Lombardia per numero di case svaligiate. I dati sono stati rilevati dall’istituto di ricerca Emg, in uno studio commissionato da Facile.

Quasi quattromila abitazioni svaligiate nel 2025 in Brianza, pari a 11 furti in casa ogni giorno. La provincia di Monza con i suoi 3.961 colpi che hanno violato le dimore dei cittadini si posiziona al terzo posto in Lombardia secondo i dati dell’istituto di ricerca Emg che riguardano uno studio commissionato da Facile.it. Al primo posto c’è Milano con 9.451, seguita da Brescia con 4.680. A seguire la provincia di Monza e Brianza e quella di Varese (3.698). In quinta posizione Bergamo (3.589), quindi Como (2.709), Pavia (1.925), Lecco (1.260), Mantova (1.258), Cremona (993), Lodi (601) e Sondrio (208). Numeri preoccupanti per un fenomeno che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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