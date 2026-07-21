Certe notti il bisogno di parlare con qualcuno arriva all'improvviso. Ma invece di comporre il numero di un amico, la mano scorre sullo schermo del telefono e apre ChatGPT. È più diffuso di quanto si creda. "In tutto il mondo - spiegano i ricercatori dell'Università di Auckland in un articolo pubblicato su The Conversation - i chatbot basati sull'intelligenza artificiale stanno diventando compagni, confidenti e terapisti non ufficiali per un numero crescente di persone". I dati indicano che "molti utenti si rivolgono all'intelligenza artificiale per discutere di problemi personali, cercare supporto emotivo, riflettere sui propri sentimenti e comprendere meglio la propria salute mentale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Affidarsi all'AI come psicologo? È rischioso. Ma a qualcosa può servire

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