Aerospazio | Aurigemma al Farnborough Airshow protagoniste 20 aziende del Lazio

Al Farnborough Airshow, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio ha annunciato che venti aziende del territorio sono presenti alla fiera internazionale dedicata all’aerospazio. La manifestazione si svolge nel Regno Unito e rappresenta una delle principali esposizioni del settore a livello globale. La partecipazione coinvolge imprese che operano nel settore aerospaziale, con focus su innovazione e tecnologie avanzate.

Il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato alla Farnborough International Airshow, una delle fiere più importanti a livello internazionale nel settore aerospaziale. Durante l’evento, Aurigemma ha avuto l’opportunità di incontrare le varie delegazioni presenti e ha voluto esprimere un particolare ringraziamento alle 20 aziende del Lazio che hanno preso parte all’iniziativa, portando a livello globale le loro competenze, capacità industriali e progettualità nel comparto aerospaziale. È quanto emerge da una nota ufficiale. “È per me motivo di grande soddisfazione constatare quanto il Lazio riesca a qualificarsi in un contesto internazionale di riferimento come Farnborough” – ha dichiarato Aurigemma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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