Il mondo del cinema è sotto shock per la morte di Kaylee Hottle, la giovane attrice statunitense diventata celebre per il ruolo di Jia nei film della saga “Godzilla vs. Kong”. Aveva appena 18 anni ed è rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 luglio nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, che ha affidato ai social un commosso messaggio in lingua dei segni americana mentre raggiungeva lo Stato dove è avvenuta la tragedia. Il tragico incidente nel Maryland. Secondo quanto riferito dall’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Frederick, l’incidente si è verificato intorno alle 2:52 del mattino nella località di Ijamsville, nei pressi di Baltimora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio alla giovane star di Hollywood, muore in un drammatico incidente

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