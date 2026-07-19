Addio alla star della musica il drammatico annuncio è appena arrivato | ha fatto la storia

È morta a 59 anni Jennifer Finch, nota come Jennifer Precious Finch, bassista della band punk rock americana L7. La sua morte è stata annunciata di recente.

È morta a 59 anni Jennifer Finch, conosciuta anche come Jennifer Precious Finch, bassista delle L7 e una delle figure più rappresentative della scena punk rock americana. La musicista è scomparsa sabato 18 luglio, dopo che nelle settimane precedenti la band aveva annunciato la diagnosi di una forma aggressiva di tumore al cervello che le aveva impedito di partecipare al tour d’addio del gruppo. La notizia della morte è stata comunicata dalle stesse L7 attraverso i social network. In un messaggio carico di emozione, le componenti della band hanno ricordato Finch come « un’amica, una sorella e una compagna di band », sottolineando il ruolo fondamentale avuto nella costruzione dell’identità del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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