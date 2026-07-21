Oggi in molte zone si verificano nubifragi e grandinate che raggiungono le aree costiere. Dopo settimane di caldo intenso, si registra un cambiamento repentino con condizioni meteorologiche estreme, tra pioggia, vento e grandine. Le allerte meteo segnalano fenomeni intensi e improvvisi, rendendo difficile prevedere con precisione l’evolversi del tempo. La situazione evidenzia un cambiamento repentino rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da temperature elevate.

Ora tutto è diventato estremo. Il caldo, la pioggia, il vento, la grandine. Si potrebbe citare il clima che cambia, ma il punto è che di questi tempi, ogni volta in cui si parla di meteo, lo si fa citando allerte legate a situazioni straordinarie. Vale anche per quello che è atteso in queste ore: la buona notizia riguarda il brusco calo delle torride temperature che hanno caratterizzato il mese di giugno e la prima parte di luglio; quella meno favorevole è relativa al modo in cui ci si arriverà: nella giornata di oggi è infatti previsto il passaggio di una brusca ondata di maltempo che interesserà anche l’area cesenate partendo dall’entroterra per arrivare al mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al grande caldo, incognita maltempo. Oggi nubifragi e grandine fino al mare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo al Nord-Est: grandine e nubifragi, allerta tornado al CentroNelle prossime 48 ore, le supercelle temporalesche colpiranno principalmente le zone del Nord-Est con grandinate intense e nubifragi.

Maltempo in Italia, nubifragi e grandine: alberi abbattuti e strade allagateIn Italia si sono verificati nubifragi e grandinate che hanno provocato alberi abbattuti e strade allagate.

Temi più discussi: Addio al grande caldo, incognita maltempo. Oggi nubifragi e grandine fino al mare; Addio al caldo record: quando arriva il fresco e quanto caleranno le temperature; Meteo, cambia tutto: addio caldo infernale, arrivano grandine e nubifragi; Meteo Piemonte, l’addio al caldo record: le temperature massime toccheranno i 30°.

Addio al grande caldo, incognita maltempo. Oggi nubifragi e grandine fino al mareL’esperto Roberto Nanni: Aria fredda contro il muro di umidità, attese anche forti tempeste di vento e trombe marine ... ilrestodelcarlino.it

Meteo Italia, temporali e stop al grande caldo: il Sud resta nella morsa del caldo rovente x.com

Addio al caldo record: quando arriva il fresco e quanto caleranno le temperatureDopo 30 giorni di canicola africana, l'anticiclone cede il passo: da martedì calo termico netto e temporali in arrivo. Quando torneremo a dormire al fresco ... milanotoday.it