Addio al grande caldo incognita maltempo Oggi nubifragi e grandine fino al mare

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in molte zone si verificano nubifragi e grandinate che raggiungono le aree costiere. Dopo settimane di caldo intenso, si registra un cambiamento repentino con condizioni meteorologiche estreme, tra pioggia, vento e grandine. Le allerte meteo segnalano fenomeni intensi e improvvisi, rendendo difficile prevedere con precisione l’evolversi del tempo. La situazione evidenzia un cambiamento repentino rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da temperature elevate.

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Ora tutto è diventato estremo. Il caldo, la pioggia, il vento, la grandine. Si potrebbe citare il clima che cambia, ma il punto è che di questi tempi, ogni volta in cui si parla di meteo, lo si fa citando allerte legate a situazioni straordinarie. Vale anche per quello che è atteso in queste ore: la buona notizia riguarda il brusco calo delle torride temperature che hanno caratterizzato il mese di giugno e la prima parte di luglio; quella meno favorevole è relativa al modo in cui ci si arriverà: nella giornata di oggi è infatti previsto il passaggio di una brusca ondata di maltempo che interesserà anche l’area cesenate partendo dall’entroterra per arrivare al mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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