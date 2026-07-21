Addio a Ferdinando Salvati | Uomo della legalità e delle relazioni

Sabato scorso è morto a 78 anni Ferdinando Salvati, ex funzionario del Caps di Cesena e negli ultimi anni presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Cesena. La sua scomparsa è stata annunciata dall’associazione. Salvati era noto per il suo impegno nella promozione della legalità e delle relazioni tra le forze di polizia e la comunità. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Sabato scorso è deceduto a 78 ani di età Ferdinando Salvati, ex funzionario presso il Caps di Cesena e negli ultimi anni presidente dell’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Cesena. Ne hanno dato notizia i colleghi e amici della Polizia di Stato rappresentati da Giovanni Grandu, vicesindaco di Cervia. "Con questi pensieri – affermano in un commosso ricordo scritto –, non vogliamo solo piangere la scomparsa di Ferdinando, per gli amici ‘Nando’, ma anche rendere omaggio ad una persona speciale, al quale va grande rispetto e per avere lasciato un’impronta indelebile in ognuno di noi e nella comunità. Se dovessimo riassumere la sua esistenza in un’unica immagine, Nando è stato un ‘costruttore di ponti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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