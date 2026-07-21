Il 21 luglio 1969, alle 02:56, Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sul quel grande sogno lontano che era la Luna: “Questo è un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. Era il coronamento della missione Apollo 11, guidata dalla Nasa, una conquista tecnologica di straordinaria importanza, in cui gli Stati Uniti vinsero la sfida contro Mosca.Un grandissimo e importantissimo evento mediatico straordinario, che tenne 600 milioni di persone incollate alle tv di ogni parte del mondo. Il vettore Saturn V era partito dal centro spaziale dedicato a John Fitzgerald Kennedy, in Florida, alle 12:32 di cinque giorni prima. L’equipaggio era composto da tre persone: oltre ad Armstrong c’erano Michael Collins e Edwin Eugene Aldrin, detto Buzz. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 21 luglio, i primi passi umani sulla Luna

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