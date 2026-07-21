AC Milan nuovo Style Partner | Boggi Milano prende il posto di Off-White

Il club di calcio ha annunciato un nuovo accordo con un marchio di moda come partner ufficiale. L'intesa, di durata triennale, sostituisce il precedente sponsor. La collaborazione riguarda la fornitura di abbigliamento e prodotti di moda per il team e le attività ufficiali. Il marchio scelto è noto per il suo stile classico e contemporaneo. La firma dell’accordo è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

Il Milan cambia e non solo a livello dirigenziale, di rosa e in panchina. Come scrive Gazzetta.it, il nuovo style partner del club, che dovrebbe accordarsi su un contratto triennale con il club rossonero, è Boggi. Termina quindi il rapporto con Off-White dopo tre anni di collaborazione. Cambia quindi il messaggio del club: il Milan torna al classico. promowebapp Le caratteristiche di Boggi Milano e la tradizione sartoriale. Boggi Milano è uno storico e rinomato marchio italiano che è specializzato nell'abbigliamento uomo. Fondato nel 1939, cerca di offrire uno stile elegante con la tradizione italiana come perno portante, ma con un occhio anche alle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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