Il ministro degli Esteri egiziano ha ricevuto una delegazione della Commissione per i Diritti Umani del Parlamento europeo, guidata dal presidente Monir Satouri. L'incontro si è svolto in Egitto e ha coinvolto discussioni sulla collaborazione tra il paese africano e l’Unione Europea sui temi dei diritti umani. Nessuna comunicazione ufficiale sui contenuti specifici trattati durante la visita.

Cooperazione tra Egitto e Unione Europea sui Diritti Umani. IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha accolto una delegazione della Commissione per i Diritti Umani del Parlamento europeo, capeggiata dal presidente Monir Satouri. Questo incontro si è focalizzato sull’intensificazione della cooperazione tra l’Egitto e l’Unione europea nell’ambito dei diritti umani, secondo quanto riportato dal Ministero degli Affari Esteri egiziano. Strategie e Iniziative per i Diritti Umani. Durante l’incontro, Abdelatty ha presentato diverse iniziative intraprese dal governo egiziano. Tra queste spicca la Strategia nazionale per i diritti umani 2026-2031, che delinea un piano d’azione per affrontare le sfide attuali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Abdelatty incontra la delegazione della Commissione per i Diritti Umani del Parlamento europeo in Egitto.

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