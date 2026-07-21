abbonamenti oggi il piano ravenna mercato diesse e algoritmo al lavoro

Da questa mattina, il Ravenna Fc ha diffuso il piano abbonamenti per la stagione 2026-27, accompagnato da un video esplicativo. Verranno comunicati i prezzi, le scadenze, le modalità di acquisto e i diritti di prelazione per le partite della prossima stagione, che inizierà tra poche settimane.

Da questa mattina – corredato da un video studiato ad hoc – il Ravenna Fc diramerà formule e condizioni della campagna abbonamenti 2026-27. Verranno resi noti tutti i dettagli, a partire da prezzi, scadenze, modalità tecniche e diritti di prelazione per le gare della stagione che inizierà fra poche settimane. L’attesa è comprensibilmente alta, sia per le velleità del club giallorosso, sia per le prospettive, visto che – direttamente o indirettamente (più probabile attraverso una prelazione per la ‘giornata giallorossa’) – sarà la campagna abbonamenti che permetterà di vedere dal vivo, al ‘Benelli’, il Ravenna di Ronaldinho in una partita di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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