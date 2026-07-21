Dopo cena, seguire cinque semplici abitudini può aiutare a ridurre il colesterolo LDL. Tra queste, bere acqua o tè senza zucchero, evitare snack e dolci, camminare per alcuni minuti, evitare pasti troppo pesanti e limitare l’assunzione di alcol. Queste pratiche si aggiungono a una dieta equilibrata e a uno stile di vita attivo, contribuendo a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue.

Così come l'alimentazione in sé, anche lo stile di vita è fondamentale per abbassare il colesterolo: avere delle abitudini sane da seguire dopo cena può infatti contribuire ad abbassare i livelli di colesterolo LDL, quello “cattivo”. Bisogna sempre ricordare che è importante non solo cosa si mangia, ma anche come si mangia, in particolare a cena, l’ultimo pasto della giornata. Ecco allora 5 buone abitudini da seguire dopo cena per abbassare il colesterolo. Dopo aver cenato una piccola passeggiata può essere molto importante per la salute del cuore: come spiegano le linee guida del National Heart, Lung, and Blood Institute americano, camminare infatti aiuta ad aumentare il colesterolo HDL, quello “buono”, oltre a ridurre i livelli di trigliceridi, un altro fattore fondamentale per la salute cardiovascolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abbassare il colesterolo? È possibile con 5 buone abitudini dopo cena

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