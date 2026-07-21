abbandono di rifiuti tolleranza zero in un anno segnalate 56 violazioni

In un anno sono state identificate 56 violazioni legate all’abbandono di rifiuti, con sanzioni che superano i 117 mila euro. La campagna di tolleranza zero contro questo fenomeno, avviata un anno fa, coinvolge tutto il territorio comunale. L’obiettivo è ridurre le infrazioni e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. I controlli e le sanzioni continuano per mantenere l’area pulita e rispettare le norme ambientali.

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti ha un bilancio positivo: 56 violazioni per un totale di oltre 117 mila euro. È passato un anno dall’annuncio della ‘ tolleranza zero ’ contro l’abbandono dei rifiuti, che impegna il comune di Fiscaglia contro un fenomeno sparso su tutto il territorio. Il bilancio dell’attività di controllo è positivo. I numeri relativi al periodo compreso tra luglio 2025 e giugno 2026 confermano un’intensificazione delle verifiche da parte della Polizia Locale: sono state accertate 56 violazioni, trasmesse 25 informative di reato all’autorità giudiziaria e contestati illeciti per un valore complessivo di 117.708 euro, con una media di circa 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Paolo Russo - Tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti (17.04.26)

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