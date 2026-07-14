Nel 2026, la Polizia Locale di Roma ha accertato 1.700 violazioni legate a reati ambientali, principalmente abbandono di rifiuti. Durante i controlli, sono state effettuate circa 11.000 verifiche, con oltre 200 persone denunciate. Le infrazioni sono state quasi 10 al giorno, e sono state comminate circa 1.700 multe.

Undicimila controlli, duecento persone denunciate e millesettecento violazioni accertate. I dati forniti dalla Polizia Locale sui reati ambientali che riguardano in particolare l'abbandono dei rifiuti relativi al 2026, registrano quasi 10 multe al giorno. Il contributo essenziale all'individuazione dei reati è stato fornito dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di individuare e perseguire circa 200 responsabili di abbandoni illeciti. Gli ultimi interventi del Nucleo Ambiente e Decoro (N.A.D.) confermano l'efficacia dell'attività investigativa svolta sul territorio, spesso avviata grazie alle segnalazioni di cittadini, enti e istituzioni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Abbandono di rifiuti e reati ambientali, la Polizia locale: a Roma 1.700 violazioni accertate nel 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Contrasto all'abbandono dei rifiuti: prosegue la stretta di TeAm e Polizia Locale

Notizie e thread social correlati

Camporotondo Etneo, lotta ai reati ambientali: due persone denunciate dai Carabinieri per abbandono di rifiutiDue persone sono state denunciate dai Carabinieri a Camporotondo Etneo per aver abbandonato rifiuti.

Leggi anche: UNICEF: 35.558 gravi violazioni accertate ai danni dei bambini nel 2025

Temi più discussi: Sicurezza e decoro urbano: da luglio 41 sanzioni per abbandono di rifiuti; Contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti: riattivate le fototrappole e intensificati i controlli della Polizia Municipale. I dati e le dichiarazioni di sindaco e comandante; Cinque nuove fototrappole per individuare chi abbandona i rifiuti; Palmanova. Lotta all’abbandono di rifiuti grazie a sei telecamere.

Leggi la notizia : Piazzale XII Ottobre 1492: degrado e rifiuti senza fine - Piazzale XII Ottobre 1492 si trasforma in un simbolo di degrado e abbandono, tra rifiuti accumulati e promesse non mantenute dalle… lacronacadiroma.it/2026/07/piazza… #PiazzaleXIIOt x.com

Polizia locale di Catanzaro, tolleranza zero e sanzioni contro l’abbandono dei rifiutiProsegue senza sosta l’azione della Polizia locale di Catanzaro per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Da marzo a oggi ... catanzaroinforma.it

Fototrappola contro l'abbandono di rifiuti scopre una piazza di spaccio(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Una fototrappola installata per sorprendere chi abbandona i rifiuti su una piazzola di sosta o nella vicina vegetazione ha consentito di scoprire un luogo di spaccio e di arr ... msn.com