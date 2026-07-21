Tra pochi giorni saranno pubblicati i calendari dei campionati di basket di serie A2 e B nazionale, segnando l’avvio ufficiale della nuova stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’attesa è ormai agli sgoccioli. Tra pochi giorni saranno ufficializzati i calendari dei principali campionati nazionali di basket, un appuntamento che segnerà l’inizio del conto alla rovescia verso la nuova stagione. Riflettori puntati innanzitutto sulla Serie A2, dove la Campania sarà rappresentata da due realtà: Halley Campania Avellino Basket e Juve Caserta, entrambe pronte a conoscere il proprio percorso. La data da cerchiare in rosso è quella di mercoledì 29 luglio, giorno in cui verrà svelato il calendario completo del campionato. Salvo sorprese, sarà confermata la formula già adottata nelle ultime stagioni: martedì 28 luglio dovrebbe essere annunciata soltanto la prima giornata, mentre il giorno successivo verranno resi noti tutti gli accoppiamenti del torneo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A2 e B Nazionale, manca poco ai calendari della nuova stagione

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