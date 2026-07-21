Pungente e mai banale. Fuori dal coro e dalle righe. In America è stato il solito Ibra, capace di tendere l'arco e svuotare la faretra con le sue frecce acuminate. Gli Stati Uniti, il Messico, la Germania, l'Inghilterra. Una sorta di "sentenza" per tutti. Vediamo le frasi più famose. Frecciate sparse. Quando Ibra se ne andò dai Galaxy per sposare di nuovo il progetto Milan salutò Los Angeles a modo suo: "Sono arrivato negli Stati Uniti, ho visto e ho conquistato tutto. Volevate il miglior Zlatan e l'avete avuto, ora tornate pure a guardare il baseball". Dopo l'uscita della nazionale contro il Belgio ha parlato così: "Gli Stati Uniti sono fuori dal Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "A Paredes avrei dato una testata", "I tedeschi e le loro birre tristi": le frasi cult di Ibra al Mondiale

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