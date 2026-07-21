A Firenze l’evento nazionale che connette innovazione e impresa

Firenze ospita il 22 luglio un evento nazionale dedicato al venture capital e all’innovazione, in un momento in cui il futuro degli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative è al centro del dibattito. La manifestazione si concentra sulle opportunità di investimento e sui temi legati alle nuove imprese innovative, attirando professionisti e operatori del settore. L’appuntamento si svolge in una città nota per il suo ruolo nel settore dell’innovazione e dell’imprenditoria.

Firenze, 21 luglio 2026 – In un momento in cui il futuro degli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative è al centro del dibattito nazionale, Firenze ospita il 22 luglio uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al 'venture capital' e all'innovazione. Secondo Ban – BusinessAngels.Network, l'incertezza normativa rischia di rallentare gli investimenti privati proprio mentre l'Italia avrebbe bisogno di attrarre più capitali verso imprese innovative, aumentando il divario con gli altri principali ecosistemi europei. Investitori, startup e imprese a confronto «L'innovazione ha bisogno di capitali pazienti - dichiara Lorenzo Ferrara, presidente di Firenze Business Angels Network e co founder di Nova Ventures - regole stabili e strumenti fiscali prevedibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Future Week fa tappa a Firenze - La Casa delle Imprese 16ma puntata,16 aprile 2026

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