A chi serve disarmare chi ci difende?

Durante un fermo di polizia a Bologna, un immigrato è stato ucciso. La sinistra definisce l’episodio “omicidio di Stato”, criticando la gestione dell’intervento. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti, ma non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause della morte. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla dinamica dell’intervento o sulle responsabilità delle forze dell’ordine. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.

“Omicidio di Stato”, strepita la sinistra scrivendo una sentenza che non sta in piedi comunque sia andata la morte dell’immigrato durante un fermo di Polizia a Bologna. Primo: nessuno ancora sa la causa del decesso; secondo: lo Stato non è intervenuto motu proprio per imporre la sua autorità bensì è stato chiamato a soccorrere cittadini che hanno chiamato la Polizia in quanto si sono sentiti in pericolo per le violente escandescenze di uno che apparteneva alla loro comunità; terzo: se qualche cosa è andato storto durante le operazioni di fermo certamente parliamo di un incidente, non di una volontà omicida. Eppure la sinistra non sente... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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