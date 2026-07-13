Atalanta la preparazione di Sarri e i punti di domanda sulla difesa | chi ci sarà chi può rilanciarsi cosa serve sul mercato

I l gioco di Maurizio Sarri, e con lui la sua filosofia, sono sotto molti aspetti antitetici rispetto alla direzione che il calcio, in Italia e non solo, ha preso da tempo. Il Comandante è restato fedele ai suoi princìpi, mentre il mondo del pallone ha preso riferimento, purtroppo spesso reinventandoli in chiave prudente e difensiva, dalla rivoluzione gasperiniana. A volte sembra giocare, come disse in un contenuto video il bravissimo commentatore Andrea Marinozzi di Dazn lo scorso inverno, un po’ a carte scoperte. Cesc Fàbregas lo sottolineò con naturalezza dopo aver piallato 0-3 la Lazio con il suo Como all’Olimpico, quando lo stadio, dopo il mercato di gennaio all’insegna delle vendite, aveva già iniziato a svuotarsi per protesta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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