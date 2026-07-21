Sul portale della Regione Toscana sono pubblicate numerose offerte di lavoro nel Circondario. A Castelfiorentino sono disponibili due posizioni: una per un impiegato di ufficio tecnico con competenze in contabilità di cantiere, richiesta da un’azienda del settore termoidraulico.

EMPOLESE VALDELSA Tante offerte di lavoro sul portale della Regione Toscana. Due le posizioni a Castelfiorentino: la prima di un ufficio tecnico che cerca un impiegato con mansioni di contabilità di cantiere per una storica realtà del settore termoidraulico. Al candidato è richiesta formazione in ambito affine, ma non è necessaria esperienza nel settore. Offerto contratto di apprendistato o tempo determinato finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato, full time: l’offerta si trova al codice EM-292873, valida fino a domani. L’altra offerta ricerca una figura da badante convivente, che si occuperà di supporto a una signora parzialmente autosufficiente nella cura della casa, preparazione pasti e commissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A caccia di lavoro . Le offerte nel Circondario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Contabili, impiegati e bagnini: le offerte di lavoro della settimana nel novareseQuesta settimana nei Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero sono aperte diverse offerte di lavoro.

Impiegati, meccanici e magazzinieri: le offerte di lavoro della settimana nel novareseNella settimana in corso, i Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero hanno pubblicato diverse offerte di lavoro.

Argomenti più discussi: A caccia di lavoro . Le offerte nel Circondario; Il Circondario tiene accesi i velox, superato l’esame del ministero: Conformi alle nuove direttive; A caccia di un lavoro fisso | concorso per l’infanzia comunale quasi duemila candidati per 24 posti.

A caccia di lavoro . Le offerte nel CircondarioOpportunità per impiegati in ufficio tecnico, idraulici e badanti con esperienza. Si cercano camerieri, installatori, manutentori e aspiranti vendemmiatori . lanazione.it

Un anziano PIMO rivela come vanno le cose nella congregazione reddit