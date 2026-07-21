Il Comune di Brescia ha stanziato 30 mila euro per avviare una Comunità Energetica Rinnovabile in città. A partire da settembre, sarà creata un’associazione che gestirà il progetto, con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di energie rinnovabili nel capoluogo. La decisione mira a sviluppare un modello di produzione e consumo energetico più sostenibile a livello locale.

Uno stanziamento da 30 mila euro perché anche il capoluogo faccia un balzo in avanti sul fronte delle comunità energetiche rinnovabili (CER). Il Comune di Brescia ha deciso quindi di scendere in campo costituendo un’associazione che, a partire da settembre, sarà riconosciuta e coordinerà il progetto cittadino. Se in provincia è stata la società Garda Uno a fare da apripista, favorendo la nascita di numerose CER soprattutto nelle aree più decentrate, ora anche il capoluogo vuole accelerare su questo fronte, contribuendo a consolidare il primato della provincia di Brescia, dove si registra il maggior numero di iniziative in Lombardia, a sua volta regione leader a livello nazionale. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - 30 mila euro dalla Loggia per una «Comunità Energetica Rinnovabile» anche in città

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