150 preferenze GPS tutorial tra spezzoni COE COI e posto orario | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Martedì 21 luglio alle 15 | 00

È partita ufficialmente la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti che rientrano nelle GaE o nelle GPS 202628 possono ora presentare la loro richiesta per ottenere supplenze valide fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La scadenza per non perdere questa opportunità è il 29 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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150 preferenze GPS tutorial: tra spezzoni, COE, COI e posto orario. A cosa fare attenzione

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