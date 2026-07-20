EA SPORTS ha aggiunto una nuova sfida in Ultimate Team dedicata a Zinédine Zidane, in versione Festival del calcio con un punteggio di 97 di overall. La Sfida Creazione Rosa (SBC) si inserisce tra 14 sfide e si concentra sulla figura dell’ex calciatore, inserendolo tra le “Grandi del calcio”. La novità è disponibile nel menu di gioco e rappresenta un aggiornamento dopo le recenti uscite legate alla fine del Mondiale 2026.

Se pensavate di aver visto tutto con le uscite legate alla fine del Mondiale 2026, EA SPORTS ha deciso di calare l’asso definitivo. Nei menu di Ultimate Team è appena stata pubblicata la mastodontica Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Zinédine Zidane in versione Festival del calcio: ICONA Grandi del calcio (97 OVR). La sfida monumentale rimarrà disponibile per ben 21 giorni (20 giorni e 23 ore), dando alla community tutto il tempo necessario per accumulare il foraggio e completare le ben 14 sfide richieste per assicurarsi il leggendario trequartista francese in versione non scambiabile. Analisi tecnica: eleganza e perfezione assoluta. Zidane 97 si posiziona istantaneamente come il centrocampista più elegante, dominante e tecnicamente irraggiungibile dell’intero gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Zinédine Zidane “Grandi del calcio” 97 su FC 26: analisi e tutte le 14 sfide

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