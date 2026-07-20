Il calciatore turco è tornato oggi a Torino e ha partecipato al primo giorno di ritiro. Dopo le vacanze post-Mondiale, si è subito messo a disposizione dell’allenatore per la preparazione della nuova stagione. Il rientro è stato documentato anche attraverso un video. Il giocatore si unisce così al gruppo di lavoro in vista degli impegni futuri. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni fisiche o eventuali programmi specifici.

di Marco Baridon Yilidz rientra dalle vacanze dopo il Mondiale: il turco si metterà subito a disposizione di Spalletti per iniziare a preparare la stagione. (inviato alla Continassa) – Kenan Yildiz ha fatto rientro alla Continassa nella giornata odierna, concludendo il suo periodo di riposo. L’impegno nel Mondiale con la sua Turchia – uscita ai gironi – ha anticipato il ritorno in Italia e, con le vacanze finite, ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero. Come appreso da , oggi è tornato alla Continassa. Il dieci si è presentato per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a riprendere confidenza con il campo in vista dell’inizio della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

© Juventusnews24.com - Yildiz alla Continassa: il turco è rientrato oggi a Torino. Come è andato il suo primo giorno di ritiro – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Yildiz alla Continassa: il turco è rientrato oggi a Torino, si metterà subito a disposizione di SpallettiIl calciatore turco è tornato a Torino dopo le vacanze post-Mondiale e si è presentato oggi alla Continassa.

Carnevali lascia la Continassa: termina così il primo giorno alla Juventus del nuovo ad bianconero – VIDEOIl nuovo amministratore delegato della Juventus ha lasciato la Continassa alla fine del suo primo giorno in carica.

Temi più discussi: Yildiz-Celik alla Continassa: Juve, primi rientri nazionali post Mondiale. Il programma e le ultime; Juventus, è un raduno con poco entusiasmo: preoccupano infortunati e mercato fermo; Juve, torna Yildiz. Cosa può succedere con Ekhator; Yildiz è tornato: la Juventus riabbraccia il suo numero 10.

RIECCO KENAN #YILDIZ La #Juventus riabbraccia il numero dopo il Mondiale. Foto e autografi con i tifosi all'uscita dalla Continassa #? #Juventusnews24 x.com

Yildiz, oggi, ha lavorato a parte: ecco come sta il numero 10 della JuveLa Juventus ritrova Kenan Yildiz che però si è allenato a parte. Terapie per Jeff Ekhator per recuperare il prima possibile ... tuttojuve.com

Rientro Yildiz alla Juve: il turco alla Continassa per recupero personalizzatoKenan Yildiz torna alla Continassa dopo il Mondiale: per il fantasista bianconero un programma di lavoro personalizzato ... it.blastingnews.com