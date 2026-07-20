Yildiz alla Continassa | il turco è rientrato oggi a Torino Come è andato il suo primo giorno di ritiro – VIDEO
Il calciatore turco è tornato oggi a Torino e ha partecipato al primo giorno di ritiro. Dopo le vacanze post-Mondiale, si è subito messo a disposizione dell’allenatore per la preparazione della nuova stagione. Il rientro è stato documentato anche attraverso un video. Il giocatore si unisce così al gruppo di lavoro in vista degli impegni futuri. Non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni fisiche o eventuali programmi specifici.
di Marco Baridon Yilidz rientra dalle vacanze dopo il Mondiale: il turco si metterà subito a disposizione di Spalletti per iniziare a preparare la stagione. (inviato alla Continassa) – Kenan Yildiz ha fatto rientro alla Continassa nella giornata odierna, concludendo il suo periodo di riposo. L’impegno nel Mondiale con la sua Turchia – uscita ai gironi – ha anticipato il ritorno in Italia e, con le vacanze finite, ha varcato i cancelli del centro sportivo bianconero. Come appreso da , oggi è tornato alla Continassa. Il dieci si è presentato per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a riprendere confidenza con il campo in vista dell’inizio della nuova stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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