Yamal va da Messi che piange dopo la finale dei Mondiali e lo stringe forte | È una persona di buon cuore

Dopo la finale dei Mondiali vinta dall'Argentina sulla Spagna, Yamal ha abbracciato Messi, che piangeva, stringendolo forte. Messi ha poi commentato positivamente la giovane stella iberica, sottolineando la sua bontà. L'episodio tra i due giocatori ha attirato l'attenzione per la semplicità e l'autenticità del gesto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali dichiarazioni o altre interazioni tra i due durante l'evento.

L'abbraccio di Yamal a Messi dopo la finale dei Mondiali vinta dall'Argentina sulla Spagna è la sostanza dello sport più puro. Poi Leo spende parole bellissime per la giovane stella iberica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LEO MESSI habla antes de la FINAL: LAMINE YAMAL, ESPAÑA y el BARÇA

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