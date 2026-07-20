Lionel Messi, sconfitto e seduto sul prato del MetLife Stadium, viene raggiunto da Lamine Yamal. Il diciannovenne della Spagna lo abbraccia, i due si scambiano qualche parola lontano dalle telecamere. È il finale di una storia iniziata diciannove anni fa, quando un giovanissimo Messi prese in braccio e fece il bagnetto a un neonato durante un servizio fotografico benefico dell’Unicef al Camp Nou. Quello era proprio Yamal. La foto che aveva anticipato la finale del Mondiale è diventata anche il simbolo della sua conclusione, con la Spagna di Yamal campione del mondo e le lacrime di Messi che dice addio alla Nazionale. Per il talento spagnolo la notte di New York non è stata la più brillante del torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Messi-Yamal, l’abbraccio simbolico dopo la finale. Il 19enne spagnolo entra nella storia dei Mondiali

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LEO MESSI habla antes de la FINAL: LAMINE YAMAL, ESPAÑA y el BARÇA

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