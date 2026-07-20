Messi-Yamal l’abbraccio simbolico dopo la finale Il 19enne spagnolo entra nella storia dei Mondiali
Dopo la finale dei Mondiali, Lionel Messi si trova seduto sul prato del MetLife Stadium. Un giovane calciatore spagnolo di 19 anni si avvicina e lo abbraccia, scambiandosi alcune parole in disparte. L’episodio si svolge lontano dalle telecamere, senza commenti ufficiali. Messi, sconfitto, viene raggiunto da Yamal, che entra nella storia dei Mondiali con quell’abbraccio simbolico.
Lionel Messi, sconfitto e seduto sul prato del MetLife Stadium, viene raggiunto da Lamine Yamal. Il diciannovenne della Spagna lo abbraccia, i due si scambiano qualche parola lontano dalle telecamere. È il finale di una storia iniziata diciannove anni fa, quando un giovanissimo Messi prese in braccio e fece il bagnetto a un neonato durante un servizio fotografico benefico dell’Unicef al Camp Nou. Quello era proprio Yamal. La foto che aveva anticipato la finale del Mondiale è diventata anche il simbolo della sua conclusione, con la Spagna di Yamal campione del mondo e le lacrime di Messi che dice addio alla Nazionale. Per il talento spagnolo la notte di New York non è stata la più brillante del torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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LEO MESSI habla antes de la FINAL: LAMINE YAMAL, ESPAÑA y el BARÇA
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