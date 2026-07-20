Yamal trionfo ma pochi acuti Ma anche Endrick Musiala Guler | non è stato un Mondiale per giovani
Durante il Mondiale, i giovani talenti come Endrick, Musiala e Guler sono stati poco impiegati e raramente decisivi nelle partite. Al contrario, i giocatori più esperti come Messi, Kane e Mbappé hanno continuato a essere i protagonisti principali. La squadra di Yamal ha ottenuto un risultato positivo, ma senza grandi prestazioni individuali da parte dei giovani. In generale, il torneo non ha visto emergere molte figure giovani come potenziali protagonisti.
Poco impiegati, raramente decisivi, i ragazzi prodigio hanno ceduto il passo ai soliti Messi, Kane, Mbappé. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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