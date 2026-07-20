WhatsApp testa un pallino verde che svela subito chi è online | ecco come disattivarlo

WhatsApp sta sperimentando un nuovo pallino verde che mostra immediatamente chi è online. Per disattivarlo, bisogna accedere alle impostazioni di privacy e disattivare l’opzione “Mostra stato online”. La funzione permette di vedere in tempo reale se un contatto è attivo sull’app. Al momento, questa novità è in fase di test e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Pensateci bene: quanto conta sapere, in quell’istante, se la persona dall’altra parte di WhatsApp è davvero lì, presente, in carne e ossa digitale? E dove finisce il gioco della connessione, dove inizia la sorveglianza? Se il nuovo pallino verde promette di svelare chi è online, resta da chiedersi: sarà davvero così semplice sfuggire agli sguardi indiscreti? Il segno dei tempi: dalla parola al segnale. Nell’era dei social, la scritta “online” è sempre stata un tocco lieve, quasi invisibile, dietro le pieghe della conversazione. Bisognava cercarla, entrare nella chat, agire consapevolmente per scorgere la presenza dell’altro. Oggi qualcosa sta cambiando. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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