WhatsApp | arriva la lista per vedere subito chi è online

È stata annunciata una nuova funzione su WhatsApp che permette di visualizzare una lista di contatti preferiti per vedere chi è online in tempo reale. La lista sarà accessibile attraverso una scheda dedicata, facilitando così il monitoraggio degli utenti più frequenti. Tuttavia, alcuni utenti continueranno a rimanere invisibili, anche grazie a impostazioni che ne consentono l’assenza di visibilità. La funzione sarà disponibile con aggiornamenti recenti dell’applicazione, senza modificare le impostazioni di privacy di base.

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? Domande chiave Come apparirà la nuova lista dei contatti preferiti?. Chi rimarrà comunque invisibile nonostante la nuova funzione?. Dove troverai esattamente il nuovo elenco degli utenti attivi?. Quando arriverà l'aggiornamento sui dispositivi Android e iOS?.? In Breve Funzione in test sulle versioni beta 26.20.10.70 per iOS e 2.26.13.3 per Android.. Lista gerarchica con primi quattro contatti preferiti sopra gli utenti attivi.. Pallino verde indica utenti online mentre l'elenco cronologico mostra attività recenti.. Le impostazioni privacy dell'utente bloccano comunque la visibilità del nuovo stato.. WhatsApp sta sviluppando una nuova sezione dedicata ai contatti per mostrare immediatamente chi è attivo sulla piattaforma, eliminando la necessità di aprire le singole chat. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WhatsApp: arriva la lista per vedere subito chi è online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video WhatsApp mostrerà i contatti online in una nuova scheda. Sullo stesso argomento Addio perdite di tempo: WhatsApp mostrerà chi dei tuoi contatti è disponibile subitoWhatsApp si prepara a introdurre una delle funzionalità più richieste dagli utenti: la possibilità di vedere, a colpo d’occhio, quali contatti sono... Audio di WhatsApp in pubblico? Ora puoi leggerli: ecco la funzione segreta da attivare subitoWhatsApp ha ufficialmente rilasciato una delle funzioni più richieste dalla sua vasta platea globale: la conversione automatica dei messaggi vocali... WhatsApp, chi è online tra i contatti? Una nuova funzione lo mostrerà subitoSapere chi è online su WhatsApp potrebbe diventare molto più immediato. La piattaforma di messaggistica sta lavorando a una sezione Contatti pensata per evitare all’utente di aprire le singole convers ... hdblog.it WhatsApp, in arrivo la lista dei contatti online: come funzioneràWhatsApp lavora a una nuova funzione per mostrare in una sezione dedicata i contatti attualmente online, rispettando la privacy. newsmondo.it Dopo aver spedito automazione WhatsApp a ~10 PMI nel Golfo, ecco perché la maggior parte delle configurazioni AI di WhatsApp fa bannare i numeri in meno di una settimana reddit