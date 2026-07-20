Un uomo di 28 anni ha rischiato di annegare nel lago di Fiastra mentre tentava di attraversarlo a nuoto. È stato soccorso da un altro nuotatore che si trovava in zona e chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato in salvo il 28enne. Nessuna altra persona coinvolta. La vittima è stata assistita sul luogo e condotta in condizioni stabili in ospedale.

Fiastra, 20 luglio 2026 - Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri sul lago di Fiastra. Un 28enne, nel tentativo di fare la traversata del lago a nuoto, ha rischiato di annegare. Ma il lieto fine è stato possibile grazie a un gioco di squadra provvidenziale. È successo intorno alle 15.40. Vedendo che finiva sott’acqua, alcune persone in canoa si sono dirette subito verso di lui e l’hanno fatto aggrappare a un remo; nel frattempo il bagnino di salvataggio è arrivato in soccorso sul pattino. Lì vicino, sul pedalò, c’era un ragazzo: “Sono un rianimatore ”, ha detto ed è salito anche lui insieme all’ assistente bagnanti. Il giovane, che tra l’altro aveva mangiato da poco, è stato caricato e portato in salvo a riva, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuole fare la traversata del lago, ma rischia di annegare: salvato

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