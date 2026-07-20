Voto ai fuorisede Il giovane attivista | Così ho convinto tutti

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un emendamento per il voto ai fuorisede è stato approvato all’unanimità, consolidando in modo definitivo una norma che prima era solo un principio. La decisione è stata presa senza opposizioni e rappresenta un cambiamento stabile nell’ordinamento. Un giovane attivista ha affermato di aver contribuito a convincere tutti sulla validità della proposta. La decisione non può essere modificata in futuro.

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Il voto all’unanimità sull’emendamento per il voto ai fuorisede ha cristallizzato nell’ordinamento quello che prima era solo un principio astratto. Da qui non si torna indietro, ed è questa la novità più importante. Il sì di tutto l’arco parlamentare è il traguardo politico più grande. Per Yari Russo di The Good Lobby, associazione non profit specializzata in campagne di pressione e sensibilizzazione, l’emendamento alla legge elettorale passato nei giorni scorsi alla Camera è una piccola, grande rivoluzione. Una piccola, grande rivoluzione che è stata possibile anche per l’incessante lavoro di questo attivista di 26 anni, che è riuscito a unire governo e opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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