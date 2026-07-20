Voto ai fuorisede Il giovane attivista | Così ho convinto tutti

Un emendamento per il voto ai fuorisede è stato approvato all’unanimità, consolidando in modo definitivo una norma che prima era solo un principio. La decisione è stata presa senza opposizioni e rappresenta un cambiamento stabile nell’ordinamento. Un giovane attivista ha affermato di aver contribuito a convincere tutti sulla validità della proposta. La decisione non può essere modificata in futuro.

Il voto all’unanimità sull’emendamento per il voto ai fuorisede ha cristallizzato nell’ordinamento quello che prima era solo un principio astratto. Da qui non si torna indietro, ed è questa la novità più importante. Il sì di tutto l’arco parlamentare è il traguardo politico più grande. Per Yari Russo di The Good Lobby, associazione non profit specializzata in campagne di pressione e sensibilizzazione, l’emendamento alla legge elettorale passato nei giorni scorsi alla Camera è una piccola, grande rivoluzione. Una piccola, grande rivoluzione che è stata possibile anche per l’incessante lavoro di questo attivista di 26 anni, che è riuscito a unire governo e opposizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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