Un’azienda ha avviato un’operazione di scavo per i lavori di un nuovo parcheggio interrato in piazza degli Artisti, al Vomero Arenella. I lavori sono iniziati senza preavviso e senza comunicazioni ufficiali, suscitando sorpresa tra residenti e commercianti. La fase di scavo è stata immediatamente avviata, interrompendo temporaneamente le attività della zona. La realizzazione del progetto, annunciata da anni, si muove ora con un’azione più rapida rispetto al passato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un colpo d’acceleratore in una storia infinita. La vicenda è quella dei parcheggi interrati in piazza degli Artisti, al Vomero Arenella. Alla Municipalità 5, martedì è convocata la Commissione Mobilità Sostenibile. All’ordine del giorno c’i sono le “ modifiche alla sosta e viabilità di Piazza degli Artisti valutate in seno alla conferenza dei servizi connessa alla realizzazione del parcheggio”. La conferenza dei servizi si è svolta quasi due anni fa. Ma sul progetto si consuma uno scontro ormai ventennale, passato per il Consiglio di Stato, con pronunce favorevoli ai concessionari. In mezzo vari altri intoppi, compresa la tutela della Phytolacca dioica, albero monumentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vomero, la storia infinita del progetto di box interrati in piazza degli Artisti: “Accelerata improvvisa”

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