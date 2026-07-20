A Villa Guardia, un uomo ha aggredito i soccorritori del 118 mentre riceveva assistenza e successivamente ha aggredito anche i carabinieri intervenuti. L’uomo è stato arrestato.

Villa Guardia (Como) - Ha aggredito prima i soccorritori del 118 che gli stavano prestando aiuto e poi i c arabinieri intervenuti in loro supporto. Per questo ieri pomeriggio a Villa Guardia un 21enne del Burkina Faso, residente nel comune del Comasco, è stato arrestato dai militari del Radiomobile della compagnia di Cantù per r esistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per lesioni personali ai danni di sanita ri. E' stato verso le 16 che ai carabinieri è arrivata la richiesta di soccorso per un'aggressione ai danni dell'equipaggio del 118 in via Varesina. Arrivati sul posto, i militari hanno tentato di riportare alla calma... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villa Guardia, aggredisce i soccorritori e i carabinieri: arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il pomeriggio di follia di un ubriaco: aggredisce i soccorritori del 118, poi se la prende con i carabinieriUn uomo si è ferito accidentalmente a una mano e, in stato di ebbrezza, ha aggredito i soccorritori del 118 intervenuti sul posto.

Ruba cosmetici e aggredisce la guardia giurata: arrestato 47enneUn uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver rubato cosmetici per 27 euro e aver aggredito una guardia giurata, che è finita in ospedale.

Villa Guardia, aggredisce i soccorritori e i carabinieri: arrestatoVilla Guardia (Como) - Ha aggredito prima i soccorritori del 118 che gli stavano prestando aiuto e poi i carabinieri intervenuti in loro supporto. Per questo ieri pomeriggio a Villa Guardia un 21enne ... ilgiorno.it

Soccorso a Villa Guardia, aggredisce gli operatori del 118. Arrestato 21enneAggrediti dal paziente che stavano soccorrendo in strada, a Villa Guardia. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri ieri in via Varesina, dopo che ... espansionetv.it