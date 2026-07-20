Vicenza la grande partita degli studentati | centinaia di posti letto entro il 2029

A Vicenza, entro il 2029 saranno disponibili centinaia di nuovi posti letto per studenti. Sono in fase di completamento diverse strutture pronte entro quest'anno, mentre altre sono ancora in costruzione o solo ipotizzate. Il settore degli studentati si sta muovendo rapidamente, grazie ai finanziamenti del Pnrr e a collaborazioni tra pubblico e privato. La mappa degli alloggi studenteschi si sta aggiornando in modo sostanziale.

Va aggiornata la mappa degli studentati a Vicenza. C’è un fermento senza precedenti nel settore, spinto sia da finanziamenti Pnrr sia da accordi pubblico-privato, tra strutture pronte a settembre, atri in via di costruzione e altri ancora che rimangono nel campo delle ipotesi.Tra gli studentati potenziali, ce n’è uno che per capacità potrebbe placare la fame di alloggi in città. Si parla dei terreni Fontana Quaresimin nella zona di viale Margherita. Da tempo è in corso un dialogo a più voci, tra i proprietari dei terreni, Palazzo Trissino e una cordata d’imprenditori a trazione vicentina che vorrebbero su quei terreni costruire un grande edificio, a destinazione universitaria ma anche in parte ricettiva. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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