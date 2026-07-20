Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 19 | 40
Alle 19:40 del 20 luglio 2026, il traffico sul Grande Raccordo Anulare a Roma risultava congestionato. La società regionale Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità, segnalando code e rallentamenti in diverse tratte dell’anello. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, solo un aumento dei volumi di traffico in serata. La situazione viene monitorata e aggiornata periodicamente.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare traffico rallentato tra Pescaccio ed Aurelia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Laurentina ed Appia percorrendo la a91 Roma Fiumicino senza in coda per l'intenso traffico altezza via Isacco Newton direzione Colombo percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato tra Spinaceto e via di Pratica direzione Latina mentre in via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia ci spostiamo in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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