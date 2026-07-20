Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 19 | 40

Notizia in breve

Alle 19:40 del 20 luglio 2026, il traffico sul Grande Raccordo Anulare a Roma risultava congestionato. La società regionale Astral infomobilità ha comunicato lo stato della viabilità, segnalando code e rallentamenti in diverse tratte dell’anello. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, solo un aumento dei volumi di traffico in serata. La situazione viene monitorata e aggiornata periodicamente.