Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il grande raccordo anulare traffico rallentato tra Roma Fiumicino ad Ostiense è più avanti tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta per l'intenso traffico tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina percorrendo il tratto Urbano della A24 si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale mentre in senso contrario rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale alta sulla statale Pontina per incidente... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 di venerdì, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18:40Sul raccordo anulare di Roma si registrano rallentamenti, mentre il traffico sulle altre principali strade della regione Lazio si mantiene regolare.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

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Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it