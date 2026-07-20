Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 18 | 10

Sul grande raccordo anulare a Roma si registrano code a tratti, secondo il servizio di Astral infomobilità aggiornato alle 18:10 del 20 luglio 2026. La viabilità presenta rallentamenti in alcune zone, mentre in altre si circola senza problemi. La situazione potrebbe variare nel corso della serata, ma al momento non sono segnalati incidenti o chiusure. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle eventuali indicazioni delle autorità.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Flaminia è più avanti tra le uscite Roma Teramo i Prenestina percorrendo la statale Cassia bis del traffico tra Castel de' ceveri Formello direzione Viterbo mentre in via Cassia traffico rallentato tra il Grande Raccordo Anulare e la Giustiniana direzione La Storta in via Salaria rallentamenti altezza al tenuta la colomba direzione Monterotondo Scalo in via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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